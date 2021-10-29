Медведев: РФ с весны этого года в пятой фазе пандемии коронавируса

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Идею ущемления прав непривитых граждан ради победы над коронавирусом поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом он призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией. Свою точку зрения он высказал в статье «Шесть уроков пандемии» для «Российской газеты».

Конечно, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но «можно» не означает «обязательно», —...