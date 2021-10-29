Медведев: РФ с весны этого года в пятой фазе пандемии коронавируса
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:21, 01 ноября 2021
Дмитрий МедведевФото: MIT Russia/via Globallookpress.com
Читайте нас в Google Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъём заболеваемости. При этом он добавил, что жизнь в «новой реальности» требует взвешенных решений. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».
Сейчас мы наблюдаем очередной подъём уровня заболеваемости, который с учётом большего объёма тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идёт массовая вакцинация, — написал Медведев.
Он также заявил, что страны, несмотря на политические амбиции, должны вести борьбу с пандемией коронавируса общими силами.
Ранее Медведев поддержал идею ущемления права непривитых граждан ради победы над коронавирусом. При этом он призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией. Он также отметил, что в определённых ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства — фундаментальный принцип демократии. Он заявил, что в РФ настанут тяжёлые времена, если не убедить людей в асоциальности отказа от вакцин.