Медведев рассказал, сколько россиян планируют привить от коронавируса

https://static.news.ru/photo/751af198-a6a2-11eb-8f0e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для формирования коллективного или популяционного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 70 млн россиян. Сейчас вакцинацию прошли в шесть раз меньше россиян, передаёт РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

На совещании о масштабировании производства и внедрении российских вакцин против коронавируса он рекомендовал более интенсивно информировать людей о том, как действуют вакцины и почему необходимо делать прививку.

Нам нужно привить не менее 70 млн граждан, то есть это, по сути, две трети от взрослого населения, — сказал Медведев.

Замсекретаря Совбеза заявил, что «здесь ещё предстоит довольно значительный путь».

Он также призвал ускорить производство вакцин, указав на то, что их выпуск отстаёт от намеченного плана.

По информации зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, первый компонент вакцины против коронавируса получили уже 11,9 млн граждан страны, а обе прививки сделаны 7,5 млн россиян.