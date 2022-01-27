Медведев объяснил переименование милиции в полицию

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, с чем было связано решение о переименовании милиции в полицию в 2011 году. В интервью российским СМИ он сказал, что это был необходимый шаг из-за запуска реформы МВД, пишет Lenta.ru. Медведев отметил также, что до реформирования зарплаты сотрудников ведомства были мизерными.

Когда запускалась эта реформа, если говорить не о названии, даже заработная плата сотрудника МВД была просто несоразмерно маленькой. А мы прекрасно понимаем, что сотрудники полиции, органов внутренних дел, как и любых других спецслужб, должны получать всё-таки достойную зарплату за свою работу, потому что это сложная работа, работа с риском для жизни, — пояснил Медведев.

Он подчеркнул, в России, как и во многих других государствах, было принято подвергать критике работу правоохранительных органов, так как «в них есть проблемы и злоупотребления».

Но, тем не менее, эти люди нас защищают. Так вот, когда всё это начиналось, зарплата была просто мизерной. Сейчас об этом даже забыли, — отметил зампред Совбеза России.

В заключение он добавил, что и на данный момент проблем в полиции ещё очень много.

Ранее Дмитрий Медведев пояснил, почему в России недопустима традиция свободного ношения оружия. По его словам, в РФ, в отличие от Соединённых Штатов, нет такой культуры.