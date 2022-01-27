Медведев рассказал о недобросовестной конкуренции на вакцинном рынке

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию на рынке вакцин против коронавирусной инфекции. Он назвал его очень ёмким и денежным, однако подчеркнул, что там существует недобросовестная конкуренция, как коммерческая, так и политическаяю Она в отношении «Спутника V» точно присутствует, сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, сообщают РИА Новости.

Очевидно, что вакцинный рынок открылся очень широким образом надолго. Это очень ёмкий, очень денежный рынок. Естественно, что здесь существует конкуренция, но эта конкуренция носит отрицательный характер, — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что конкуренция — необходимая вещь, но в конкретном случае «она носит сугубо негативный характер, потому что эта конкуренция сдерживает, например, поступление эффективных вакцин на другие рынки и сдерживает, естественно, передвижение людей».

По нашему «Спутнику» такая конкуренция, как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует, — сказал зампред Совбеза.

Медведев также констатировал, что произошедшее в мире с момента возникновения пандемии, — не только огромный вызов для человечества и борьбы за жизнь, но также и «бизнес для фармацевтических компаний, для производителей тех же самых вакцин», а также и для «государств, которые за этим иногда внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность».

При этом зампред Совбеза выразил надежду, что «рано или поздно ВОЗ завершит с регистрацией «Спутника V».

Наверное, там есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать, я целый ряд совещаний по линии Совета безопасности проводил на эту тему. Контакты такие идут, — добавил Медведев.

Он также отметил, что Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса именно «Спутник V», потому что она является высокоэффективной, так как работает в отношении различных штаммов, что доказно опытным путём. При этом, Медведев подчеркнул, что «всегда существует ощущение, что если государство что-то продвигает, предлагает, если этого много, то это хуже, чем то, чего мало, и то, чего не продвигают».

Или тем более хуже любого иностранного — ну это понятно, что иностранная таблетка всегда лучше, чем своя. Но на самом деле это не так, и «Спутник» действительно является высокоэффективной вакциной, которая, кстати, работает в значительной степени даже более эффективно и по отношению к последнему штамму, я имею в виду «омикрон», — отметл зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ уже в 2022 году. По её словам, препарат находится в числе кандидатов, ожидающих включения в список рекомендованных к применению. Чтобы в него попасть, нужно предоставить необходимый пакет документов.