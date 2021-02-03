Медведев рассказал, когда начнётся производство вакцины центра Чумакова

https://static.news.ru/photo/2d45d4b6-6609-11eb-b279-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производство вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной центром имени Чумакова, может начаться уже в феврале-марте 2021 года. Данные исследований к настоящему моменту подтвердили безопасность этого препарата. Данную информацию огласил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вaкцины от коронaвируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», созданная в центре «Вектор». В скором времени возможна регистрaция третьего препaрата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает зaявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Как сказал Медведев по поводу вакцины от центра Чумакова, препарат в ближайшее время должен получить все документы и поступить в гражданский оборот. По словам зампредседателя Совбеза, клинические исследования уже подтвердили безопасность вакцины.

Производство препарата может начаться в ближайшее время — в феврале-марте, подчеркнул бывший президент и премьер-министр страны.

При подготовке данного процесса нужно понять, какой будет эффект масштабирования — и месячный, и годовой, проработать вопрос о создании необходимых производственных мощностей и о финансировании, если такое финансирование необходимо, — цитирует Медведева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, научный журнал Lancet опубликовaл результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвeстиций (РФПИ).