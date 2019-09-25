https://static.news.ru/photo/44f45f08-dfa3-11e9-954b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет полномочия Роскомнадзора при реализации закона об устойчивом Рунете.

Согласно документу, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета служба будет вести централизованное управление сетью связи общего пользования с помощью техсредств или посредством передачи указаний операторам сотовой связи, собственникам технологических сетей связи, владельцам точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих госграницу России.

Распоряжения ведомства также будут обязательны для организаторов распространения информации в Интернете, имеющих уникальный идентификатор совокупности средств связи.

В число дополнительных полномочий РКН включено безвозмездное предоставление операторам связи техсредств противодействия угрозам устойчивости Рунета и мониторинг работы Сети для выявления угроз. Наряду с этим служба будет определять правила маршрутизации трафика и вести реестр точек обмена.

Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор приступил к монтажу оборудования на сетях операторов связи для работы над созданием «автономного Рунета». Начало его тестирования намечено на конец сентября.