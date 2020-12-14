Медведев прокомментировал закон об удалённой работе

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Принятый закон об удалённой работе позволит предоставить российской экономике и бизнесу возможность развиваться, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Уже понятно, что принятые в прошлом месяце поправки позволят сохранить ту самую необходимую гибкость на рынке труда и дадут возможность, надеюсь, развиваться и экономике, и бизнесу, — заявил он во время первого социального онлайн-форума ЕР.

По его словам, работа по совершенствованию законодательства в данной области была проведена «оперативно и качественно», а члены «Единой России», которые инициировали обсуждение этого вопроса, эффективно взаимодействовали с коллегами из правительства и Госдумы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Первое чтение этого законопроекта состоялось в Госдуме 21 июля, парламентарии тогда приняли 16 поправок: об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также был ограничен максимальный срок временного перевода на удалёнку — до шести месяцев. Особо оговорено, что перевод на удалённую работу не может являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.

Кроме того, для дистанционных работников был определён перечень оснований для увольнения. Например, невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины приравнивается к прогулу. Увольнение также возможно, если сотрудник на удалёнке стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.