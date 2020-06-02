Медведев призвал ускорить закрепление «удалёнки» в Трудовом кодексе

https://static.news.ru/photo/db0b4758-a4d4-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удалённая работа сохранит востребованность и после окончания пандемии коронавируса. В связи с этим следует как можно скорее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие аспекты таких трудовых отношений, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Своё мнение он озвучил в ходе онлайн-совещания о совершенствовании трудового законодательства, которое провёл с членами возглавляемой им партии «Единая Россия».

Самое главное, чтобы мы всё-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удалённая занятость сохранится вне контекста любой пандемии, — цитирует Медведева ТАСС.

Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы о дистанционной работе в России, Госдума в первом чтении рассмотрит в начале июня. Ранее об этом проинформировал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В качестве мер по совершенствованию законодательной базы, помимо прочего, может быть закреплено понятие «комбинированная занятость». Оно подразумевает сочетание дистанционной деятельности и работы на предприятии. Как писал NEWS.ru, рекомендовать Министерству труда и социальной защиты разработать необходимые поправки решили сенаторы Совета Федерации.

В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован и после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.