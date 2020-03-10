https://static.news.ru/photo/ca983ffe-62a6-11ea-9754-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев попросил думские фракции поддержать поправки в Конституцию.

По словам бывшего премьер-министра, «Единая Россия» сегодня, 10 марта, в ходе второго чтения намерена выступить в поддержку законопроекта о поправках.

Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение, — сказал Медведев.

Как сообщает Regnum со ссылкой на официальный сайт партии, в ходе выступления Медведев подчеркнул заслуги его однопартийцев, которые провели масштабную работу по сбору предложений в регионах.

Председатель партии также отметил, что важная часть поправок носит социальную сторону, направлена на улучшение уровня жизни россиян и обеспечивает независимость страны.

Ранее NEWS.ru писал, что день всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ будет определён в указе главы государства. Соответствующие поправки в комитет Госдумы внёс глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.