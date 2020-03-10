Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев попросил думские фракции поддержать поправки в Конституцию.
По словам бывшего премьер-министра, «Единая Россия» сегодня, 10 марта, в ходе второго чтения намерена выступить в поддержку законопроекта о поправках.
Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение, — сказал Медведев.
Как
Председатель партии также отметил, что важная часть поправок носит социальную сторону, направлена на улучшение уровня жизни россиян и обеспечивает независимость страны.
Ранее NEWS.ru писал, что день всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ будет определён в указе главы государства. Соответствующие поправки в комитет Госдумы внёс глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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