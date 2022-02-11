Медведев: приток мигрантов в Россию вырос за год на треть

Приток мигрантов в Россию растёт и в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020 году, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, численность самых крупных диаспор мигрантов колеблется от одного до пяти млн человек, и ежегодно в Россию приезжают несколько миллионов иностранных граждан, в основном из соседних стран. Его слова приводит ТАСС.

Медведев подчеркнул , что для иностранцев в РФ должны создаваться условия, но приоритетом остаются национальная безопасность и интересы самих россиян. По его словам, многие мигранты плохо владеют русским языком, а в трети регионов России нет программ по работе с мигрантами, ситуация пущена на самотёк.

В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, своего рода «государств в государстве», — пояснил зампред Совбеза РФ.

Также Медведев раскритиковал муниципальные и региональные власти России за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях. По его мнению, местные власти не знают настроений внутри диаспор и не имеют контактов с их лидерами, а также не взаимодействуют по данным вопросам с органами внутренних дел и контролирующими структурами, считая, что мигрантами должны заниматься правоохранительные или иные органы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о выходе области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, заблокировав тем самым возможность получать гражданство в упрощённом порядке для уроженцев Средней Азии. Это произошло после того, как губернатор посетил миграционный центр и столкнулся с тотальным незнанием мигрантами русского языка вопреки имеющимся у них сертификатам.

Документы от мигрантов с поддельными сертификатами о знании русского языка будут направляться в органы внутренних дел для проверки. Также губернатор принял решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в областях торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита.