Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал объектом пристального внимания после появления на совещании в правительстве в галстуке с розовыми лебедями. На необычный принт
Совещание было посвящено подготовке предложений по безопасности российских граждан на Ближнем Востоке. Премьер выбрал для мероприятия белую рубашку, тёмный костюм и синий галстук с изображением ярко-розовых птиц.
Ранее эксперты подсчитали стоимость одежды Путина во время его отдыха в тайге. На некоторых снимках президент позирует в куртке, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет 7600 рублей. На главе государства — брюки цвета хаки и жилетка такого же оттенка. Подобные модели в онлайн-магазине стоят от 3499 до 6350 рублей, писал NEWS.ru.
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