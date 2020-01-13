https://static.news.ru/photo/6264961e-3603-11ea-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал объектом пристального внимания после появления на совещании в правительстве в галстуке с розовыми лебедями. На необычный принт обратила внимание «Газета.Ру».

Совещание было посвящено подготовке предложений по безопасности российских граждан на Ближнем Востоке. Премьер выбрал для мероприятия белую рубашку, тёмный костюм и синий галстук с изображением ярко-розовых птиц.

Ранее эксперты подсчитали стоимость одежды Путина во время его отдыха в тайге. На некоторых снимках президент позирует в куртке, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет 7600 рублей. На главе государства — брюки цвета хаки и жилетка такого же оттенка. Подобные модели в онлайн-магазине стоят от 3499 до 6350 рублей, писал NEWS.ru.