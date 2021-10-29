Медведев предрёк России «тяжёлые времена» из-за антипрививочников

Идею ущемления прав непривитых граждан ради победы над коронавирусом поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом он призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией. Свою точку зрения он высказал в статье «Шесть уроков пандемии» для «Российской газеты».

Конечно, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но «можно» не означает «обязательно», — написал Медведев.

Он также отметил, что в определённых ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства — фундаментальный принцип демократии. При этом он заявил, что в РФ настанут тяжёлые времена, если не убедить людей в асоциальности отказа от вакцин.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может заменить главу Конституционного суда Валерия Зорькина. Он отметил, что конкуренцию Медведеву на этой должности может составить заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.