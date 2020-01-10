https://static.news.ru/photo/95011b4a-33a8-11ea-ba25-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что никотиносодержащие смеси нужно запретить в России и выйти с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Надо просто запретить это, — цитирует ТАСС Медведева.

На встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой он поручил обратиться от имени России в Евразийскую экономическую комиссию с тем, чтобы запретить «этот продукт» на территории всего Евразийского союза. Он пояснил, что совсем недавно узнал существовании снюсов, и назвал их «редкой гадостью».

Эта продукция продавалась вообще всем кому угодно, то есть любой шкет мог подойти и купить и сразу начать привыкать к никотину, — возмутился Медведев.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Роспотребнадзора во время новогодних праздников провели более 44 тыс. проверок торговых объектов на предмет продажи снюса. Они изъяли более 911 тыс. единиц продукции и наложили штрафов на 3,39 млн рублей. Если в первые дни проверок запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом 20-м проверенном объекте, то на сегодняшний день — лишь на каждом 50-м объекте, сообщили в ведомстве. Уточняется, что по фактам проверок 324 протокола были направлены в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Также стало известно о закрытии 30 сайтов по продаже никотиносодержащей продукции.