Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и госуслуги

https://static.news.ru/photo/edbe6100-6fa4-11eb-9a29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повысить доступность газификации домов нужно при помощи единого регионального оператора газификации, а также через многофункциональные центры (МФЦ) и портал госуслуг, заявил зампред Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул необходимость к концу 2024 года газифицировать более 90% населённых пунктов страны.

Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг, — цитирует РИА Новости Медведева.

Во время совещания с представителями правительства и главами регионов, он предложил создать единого регионального оператора газификации. По словам Медведева, уровень газификации в РФ сейчас превышает 70%, а общая протяжённость всех газопроводов, включая магистральные и распределительные, составляет почти 1 млн км.

Необходимо продолжать эту работу. С тем, чтобы к концу 2024 года газифицировать более 3,5 тысячи населённых пунктов, которые включают свыше 500 тысяч домовладений и квартир. Это станет важным шагом к завершению программы в 2030 году, — заявил Медведев.

Как писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о планах по газификации России. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он пообещал, что к 2030 году задача будет выполнена полностью. Также Миллер отметил, что с 1 января 2021 года «Газпром» и региональные власти «набирают совершенно новую скорость». По словам Миллера, приоритет в работе отдаётся социальной ориентации программы газоснабжения и продолжению газификации сёл.