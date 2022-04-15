Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без биометрии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сбора биометрических данных мигрантов. По его словам, без этого условия мигрантам следует отказывать во въезде в Россию, либо запрещать въезд на длительный срок. Создание единой современной информационной системы миграционного учёта обсуждали на заседании комиссии Совбеза.

Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причём со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок, — указал Медведев в Telegram.

Он добавил, что профильные ведомства сталкиваются с проблемой отсутствия достоверной и точной статистики по количеству мигрантов в России. При этом, по мнению Медведева, российские власти должны более тщательно контролировать приток мигрантов в РФ, чтобы можно было проще получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересёк границу.

Поэтому современные цифровые технологии, которыми мы обладаем, должны помочь усовершенствовать эту работу, — добавил Медведев.

Ранее заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов заявил, что в России намерены ввести единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе биометрическими показателями.

По его мнению, ID-карта должна будет упростить иностранцу получение государственных услуг и иных сервисов в России и подтвердить законность его нахождения в стране.