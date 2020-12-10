Медведев предложил отбирать животных у хозяев за жестокое обращение

https://static.news.ru/photo/244ac9ea-3ae2-11eb-9bdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил за жестокое обращение с животными добавить в российское законодательство меру по их изъятию у хозяев. В ходе онлайн-приёма житель Краснодарского края попросил его проработать закон о жестоком обращении с животными, «чтобы он работал до того, как животное серьёзно пострадает или погибнет».

Мне кажется, вполне можно было бы в административное законодательство ввести не только штраф, который и сейчас применяется, но и отобрание животного в качестве административной меры, — цитирует ТАСС Медведева.

Он отметил, что в этом случае возникнет вопрос, куда животное поместить, но ответа на него не дал.

Медведев признал, что жестокое поведение с животными является преступным и «разлагающе действует на огромное количество людей», на глазах которых всё это происходит. Он добавил, что депутаты «Единой России» «занимают весьма жёсткую гражданскую позицию по этому поводу», и пообещал поручить им «проанализировать правоприменительную практику по мерам, направленным на борьбу с жестоким обращением с животными» и дополнить её «отобранием или какими-то ещё мерами».

Как писал NEWS.ru, Министерство юстиции РФ подготовило законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными. На сегодняшний день за нарушение закона «Об ответственном обращении с животными» штрафы не предусмотрены. Новый законопроект предлагает ввести штраф за отсутствие базовых условий содержания животных для физлиц в 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — в 5–15 тыс. рублей и для юрлиц — в 15–30 тыс. рублей. Также за жестокое обращение с животными предлагается штрафовать граждан на 3–15 тыс. рублей, а для юрлиц штраф может достигать 100 тыс. рублей.

Штраф за содержание животных, которых нельзя держать дома, составит от 5 тыс. до 100 тыс. рублей, а за нарушения при содержании зверей в зоопарках, цирках, дельфинариях и т. д. предлагается штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

Также законопроект предлагает ввести штрафы за жестокое обращение с бездомными животными — от 3 до 5 тыс. рублей.