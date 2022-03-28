Медведев предложил модернизировать программу переселения соотечественников

В России следует модернизировать программу поддержки переселения зарубежных соотечественников в страну. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. Он указал на то, что в реализации программы поддержки переселения участвуют 80 регионов, но, по словам Медведева, в последнее время обстоятельства изменились, именно поэтому программу необходимо переработать.

Программа действует уже более 15 лет, но надо признать, что сейчас довольно существенно изменились условия, поэтому есть смысл подумать над тем, каким образом её модернизировать, — сказал он.

По мнению зампредседателя Совбеза, программа поддержки переселения зарубежных соотечественников в первую очередь должна помогать развитию страны, её эффективность необходимо оценивать не по количественным показателям, а по реальным результатам.

Медведев отметил, что эта программа должна привлекать в страну образованных и квалифицированных специалистов. Ещё одной задачей программы он назвал улучшение демографической ситуации в стране.

Также политик высказался за предоставление комплексной системы мер поддержки людям, прибывающим на территорию России с Украины и из Донбасса. Он выступил за максимальное упрощение процедур по программе переселения в РФ для прибывших из этих регионов русскоязычных граждан.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин внёс в нижнюю палату парламента законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком. Документ также предполагает уточнение перечня национальностей — исторических резидентов России. Отмечается, что в данном списке — граждане Белоруссии и Украины, а также представители коренных малочисленных народов.