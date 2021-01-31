Медведев предложил меры воздействия на зарубежные соцсети

https://static.news.ru/photo/7b97040a-6451-11eb-a032-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском законодательстве достаточно нормативов для того, чтобы оказать давление на руководство зарубежных социальных сетей, которые предпринимают недружественные действия в отношении некоторых СМИ из РФ, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, доводить до приостановки деятельности отдельных социальных сетей необходимости нет — это слишком жёсткая мера. В качестве механизма воздействия Медведев предложил замедлить трафик для этих интернет-проектов.

Мне кажется, что они (правила. — NEWS.ru) пока вполне достаточные, если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них, — цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил, что необходимые ответные меры на политику западных соцсетей должна принимать Генпрокуратура.

Есть Генпрокуратура, которая в определённый период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы. Но приостановка — это очень жёстко, радикально, а замедление трафика — это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах, — добавил Медведев.

Накануне NEWS.ru сообщал, что сенаторы вместе с депутатами Государственной думы и Роскомнадзором приготовят проект закона о введении крупных штрафов для IT-гигантов за блокировку российских информационных порталов. Председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уточнил, что работа над документом начнётся в ближайшем будущем.