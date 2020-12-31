Медведев пожелал россиянам благополучия и счастья

https://static.news.ru/photo/17daead2-4b68-11eb-a17a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в Twitter видеоролик, в котором поздравил россиян с наступающими праздниками и подвёл итоги уходящего года.

Он отметил, что население страны и весь мир столкнулись с новой опасной болезнью. Людей пугала неизвестность, а в какой-то момент всерьёз возникал вопрос, сумеет ли человечество справиться с глобальной угрозой и выжить.

Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными. Но главное, в нашу жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка, — сказал Медведев.

Политик добавил, что отныне традиционные новогодние пожелания здоровья люди перестанут произносить по привычке и они вновь обретут искренний смысл.

Желаю каждому из вас, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть всё будет хорошо! — заключил Медведев.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян поздравили премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава правительства пожелал, чтобы год был успешным и мирным, а начинаниям россиян сопутствовала удача. Председатель нижней палаты парламента пожелал, чтобы проблемы остались в ушедшем году, а новый принёс новые радости.