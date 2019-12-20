https://static.news.ru/photo/86e5a506-23d8-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил сотрудников журнала «Огонёк» со 120-летием публикации первого номера. По его словам, издание стало свидетелем и летописцем самых важных и судьбоносных событий XX века.

Он добавил, что с «Огоньком» всегда работали признанные мастера слова и фотографии, помогавшие читателям узнать, «как живёт страна».

Свежий номер еженедельника с нетерпением ожидали в каждом доме, а его подшивки бережно хранили в домашних библиотеках, — цитирует премьера официальный сайт кабмина.

Чиновник отметил, что «Огонёк» до сих пор одно из самых интересных еженедельных изданий. На его страницах печатают уникальные репортажи, компетентную аналитику и интервью о главных событиях в РФ и мире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Медведев поздравил балерину Надежду Грачёву с юбилеем. Артистке 21 декабря исполнилось 60 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.