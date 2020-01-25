Бывший премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся российских вузов с Днём студента.
Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Поздравляю студентов моего родного СПбГУ и всех студентов нашей страны с праздником, —
говоритсяв сообщении.
Необычным подходом к поздравлению с Татьяниным днём отличился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он записал поздравительное видео в честь Дня студента, в котором исполнил рэп-композицию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что студенты МГУ имени Ломоносова в Татьянин день развернули огромное изображение зачётной книжки напротив главного здания университета.
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