https://static.news.ru/photo/d089daa6-3fa3-11ea-9809-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Global Look Press

Бывший премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся российских вузов с Днём студента.

Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поздравляю студентов моего родного СПбГУ и всех студентов нашей страны с праздником, — говорится в сообщении.

Необычным подходом к поздравлению с Татьяниным днём отличился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он записал поздравительное видео в честь Дня студента, в котором исполнил рэп-композицию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что студенты МГУ имени Ломоносова в Татьянин день развернули огромное изображение зачётной книжки напротив главного здания университета.