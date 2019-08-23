https://static.news.ru/photo/3214fd7c-c70f-11e9-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. В адресованной к ним телеграмме он обратил внимание на значительную роль угольной промышленности в развитии страны.

Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а её угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло, — говорится в поздравлении.

Как отметил премьер, в числе приоритетных для России задач — создание достойных условий труда, жизни и социальных гарантий для шахтеров.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. О проблеме бюрократических формулировок в законах, позволяющих одним шахтёрам получать льготы, а другим нет, главе государства рассказали на совещании в Кремле.

Так, по словам председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука, в нормативных актах есть коллизии и пробелы. Например, нестыковки в подзаконных актах, где речь идёт о классификации вредных факторов работы, или разночтения в названии должностей.

Глава государства согласился, что эти проблемы необходимо урегулировать на законодательном уровне, «исходя из здравого смысла», писал News.ru.