Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. В адресованной к ним телеграмме он обратил внимание на значительную роль угольной промышленности в развитии страны.
Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а её угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло, — говорится в поздравлении.
Как отметил премьер, в числе приоритетных для России задач — создание достойных условий труда, жизни и социальных гарантий для шахтеров.
Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. О проблеме бюрократических формулировок в законах, позволяющих одним шахтёрам получать льготы, а другим нет, главе государства рассказали на совещании в Кремле.
Так, по словам председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука, в нормативных актах есть коллизии и пробелы. Например, нестыковки в подзаконных актах, где речь идёт о классификации вредных факторов работы, или разночтения в названии должностей.
Глава государства согласился, что эти проблемы необходимо урегулировать на законодательном уровне, «исходя из здравого смысла», писал News.ru.