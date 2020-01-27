Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, находясь на расширенном заседании бюро высшего совета партии, пошутил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей» в правительстве РФ.
Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей, — отметил политик после того, как вице-премьер Дмитрий Чернышенко закончил своё выступление.
Медведев намекнул на то, что министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Николаевич Кобылкин сохранили свои посты. Третьим стал Чернышенко.
Ранее Чернышенко представил нового министра спорта РФ Олега Матыцина и рассказал о задачах, поставленных президентом России, писал NEWS.ru.
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