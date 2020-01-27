Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протоиерей Всеволод Чаплин накануне своей смерти отправил письмо писателю Захару Прилепину. Об этом сам литератор сообщил на своей странице в Facebook.

Протоиерей Всеволод Чаплин накануне своей смерти отправил письмо писателю Захару Прилепину. Об этом сам литератор сообщил на своей странице в Facebook. Вчера вечером (26 января. — NEWS.ru) протоиерей Всеволод Чаплин...