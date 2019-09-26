Работу предприятий общественного питания, которые нарушили требования к организации питания, будут приостанавливать. Правда, лишь в тех случаях, если здоровью граждан был причинён вред. Разработать соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Распоряжение глава правительства дал после общения с представителями бизнеса и экспертами в рамках программы «Диалог» на телеканале «
Помимо этого, Медведев поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по введению эксперимента по ослаблению контроля за заведениями общепита.
Ранее News.ru писал, что за последние несколько лет в России увеличилось число предприятий общественного питания, которые получили право на продажу алкоголя. Их стало больше на 20%.