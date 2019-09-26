https://static.news.ru/photo/b5ddbe46-e104-11e9-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Работу предприятий общественного питания, которые нарушили требования к организации питания, будут приостанавливать. Правда, лишь в тех случаях, если здоровью граждан был причинён вред. Разработать соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Распоряжение глава правительства дал после общения с представителями бизнеса и экспертами в рамках программы «Диалог» на телеканале « Россия 24 ». Разработкой поправок займутся Министерство юстиции и Министерство экономического развития. Они должны быть представлены до 11 ноября.

Помимо этого, Медведев поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по введению эксперимента по ослаблению контроля за заведениями общепита.

Ранее News.ru писал, что за последние несколько лет в России увеличилось число предприятий общественного питания, которые получили право на продажу алкоголя. Их стало больше на 20%.