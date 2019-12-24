https://static.news.ru/photo/7d4cd10c-267d-11ea-a314-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение МВД запретить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в числе которых Интернет.

Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в Интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции, — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.

Как ранее писал NEWS.ru, главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн поддержал инициативу о полном запрете бестабачной продукции, содержащей никотин.