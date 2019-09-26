https://static.news.ru/photo/9abd8800-e07b-11e9-a41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава кабмина Дмитрий Медведев распорядился включить в нацпроект «Демография» программу обучения компьютерным технологиям пенсионеров. Также он поручил повысить стоимость родового сертификата.

Как пишет РБК , Медведев сообщил Минобрнауки, Минтруду, Минфину, Минкомсвязи и Минэкономразвития о необходимости проработать вопрос о включении «мероприятий по обучению граждан старшего возраста навыкам в области информационных и компьютерных технологий» в федеральный проект «Старшее поколение» и нацпроект «Демография».

Издание напоминает, что нацпроект «Демография» состоит из пяти федеральных подпроектов. Его общий бюджет составляет свыше 3 трлн рублей, из них на «Старшее поколение» приходится 98,9 млрд рублей.

Кроме этого, Медведев поручил предусмотреть в бюджете ФОМС на 2020 год увеличение стоимости родового сертификата с 11 до 12 тысяч рублей на оплату лекарств беременным, а также медицинских услуг в это время, в период родов и в послеродовой этап.

Региональным фондам ОМС на увеличение объёмов дорогостоящих диагностических исследований в 2020 году из бюджета ФОМС предлагается выделить дополнительно не менее 12,7 млрд рублей.

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обратить внимание на проблему рентабельности предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Это необходимо, чтобы избежать накопления бюджетной задолженности.