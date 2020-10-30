Медведев пообещал сделать препарат «Авифавир» бесплатным

https://static.news.ru/photo/536cc54e-1aac-11eb-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат «Авифавир», который применяется при лечении коронавируса, будет выдаваться бесплатно. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев сообщил, что пациенты, которые лечатся амбулаторно, могут получать «Авифавир» за счёт государственных средств. По его словам, в методические рекомендации Минздрава уже внесены необходимые изменения.

Просто чтобы этот препарат выделялся как жизненно необходимый, — цитирует его URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19. В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Из пресс-релиза Минздрава следует, что предельные отпускные цены должны быть следующими: «Авифавир» 200 мг, 10 шт. — 1000 рублей, 40 шт. — 4000 рублей, 50 шт. — 5000 рублей; «Арепливир» 200 мг, 40 шт. — 4000 рублей, 100 шт. — 10 000 рублей; «Илсира» 180 мг/мл — 47 531 рубль.