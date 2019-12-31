Российский премьер Дмитрий Медведев подписал законопроект, устанавливающий правила ухода и содержания за животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и прочих учреждениях.
Утвердить прилагаемое приложение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, — говорится на официальном портале правовой информации.
Постановление вступает в силу 1 января 2020 года. Чтобы получить разрешение, необходимо оборудовать специальные здания для содержания питомцев и приобрести оборудование для ухода за ними.
Кроме того, работать на соответствующих должностях смогут сотрудники, имеющие только профильное образование.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китообразных могут запретить держать в российских дельфинариях. Проект закона подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.