https://static.news.ru/photo/deb2e4e2-2be4-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал законопроект, устанавливающий правила ухода и содержания за животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и прочих учреждениях.

Утвердить прилагаемое приложение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, — говорится на официальном портале правовой информации.

Постановление вступает в силу 1 января 2020 года. Чтобы получить разрешение, необходимо оборудовать специальные здания для содержания питомцев и приобрести оборудование для ухода за ними.

Кроме того, работать на соответствующих должностях смогут сотрудники, имеющие только профильное образование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китообразных могут запретить держать в российских дельфинариях. Проект закона подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.