Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении окладов для сотрудников государственных органов, которые не состоят на госслужбе.
Сумма выплат вырастет в 1,043 раза, следует из документа, опубликованного на официальном
Ранее News.ru сообщал, что заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. При этом в Ямало-Ненецком округе и Санкт-Петербурге темпы роста оказались самыми медленными.