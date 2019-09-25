После пожара в детском лагере «Холдоми» под Хабаровском в РФ появятся требования пожарной безопасности к палаткам. Информацию об этом озвучил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

До 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, в том числе установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа, — цитирует Еникеева...