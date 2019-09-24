https://static.news.ru/photo/29ac669c-ded5-11e9-bdc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал акционирование «Почты России» и рассказал о её будущем.

По его словам, перед руководством компании стоит прежняя задача — сделать организацию успешной и самодостаточной, а также обеспечить ей работу без «финансовой подпитки» государства и более серьёзную роль на рынке услуг.

Председатель правительства также уточнил , что утвердил два распоряжения об акционировании «Почты России». Согласно одному из них, действующее предприятие передаёт в уставный капитал формирующегося акционерного общества 52 тысячи объектов недвижимости и около 46 земельных участков.

Завершить госрегистрацию нового юрлица и оформить права на имущество необходимо до 1 октября.

Второй документ посвящён уставу акционерного общества, которое становится правопреемником ФГУП, а 100% его акций будет владеть Российская Федерация.

Ранее News.ru писал, что в рамках визита российского президента Владимира Путина в Монголию «Почта России» и Монгол Шуудан (Почта Монголии) заключили соглашение о сотрудничестве.