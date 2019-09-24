Премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал акционирование «Почты России» и рассказал о её будущем.
По его словам, перед руководством компании стоит прежняя задача — сделать организацию успешной и самодостаточной, а также обеспечить ей работу без «финансовой подпитки» государства и более серьёзную роль на рынке услуг.
Председатель правительства также
Завершить госрегистрацию нового юрлица и оформить права на имущество необходимо до 1 октября.
Второй документ посвящён уставу акционерного общества, которое становится правопреемником ФГУП, а 100% его акций будет владеть Российская Федерация.
Ранее News.ru писал, что в рамках визита российского президента Владимира Путина в Монголию «Почта России» и Монгол Шуудан (Почта Монголии) заключили соглашение о сотрудничестве.