Медведев отверг судьбу КПСС для «Единой России»

https://static.news.ru/photo/aeaab890-c933-11eb-9f23-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Партия «Единая Россия» никогда не закончит своё существование как КПСС, считает её председатель, бывший президент и председатель правительства Дмитрий Медведев. Такое запыление он сделал на заседании высшего и генерального советов организации, передаёт РИА Новости.

Он считает , что ЕС всегда отчитывается перед гражданами, тогда как КПСС по закону ни перед кем не отчитывалась, а также почти не конкурировала на выборах.

Один из любимых вопросов, который задают мне, и вам, уверен — что будет вообще с партией? Она не разделит печальную судьбу КПСС? В каком направлении это все идёт? Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС, — подчеркнул политик.

Он заявил, что его партия постоянно подтверждает право на свою роль правящей через выборы.

Также он предупредил своих однопартийцев о предстоящей непростой избирательной кампании.

Накануне СМИ сообщили, что федеральная часть списка «Единой России» впервые с 2007 года может состоять из нескольких человек, а не из одного. Решения ещё не приняты, однако не во всех вариантах присутствует председатель партии Дмитрий Медведев. Таким образом, он может быть и не включён в этот список.