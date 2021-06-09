Медведев отверг судьбу КПСС для «Единой России»

Партия «Единая Россия» никогда не закончит своё существование как КПСС, считает её председатель, бывший президент и председатель правительства Дмитрий Медведев. Такое запыление он сделал на заседании высшего и генерального советов организации, передаёт РИА Новости.
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Один из любимых вопросов, который задают мне, и вам, уверен — что будет вообще с партией? Она не разделит печальную судьбу КПСС? В каком направлении это все идёт? Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС, — подчеркнул политик.
Он заявил, что его партия постоянно подтверждает право на свою роль правящей через выборы.
Также он предупредил своих однопартийцев о предстоящей непростой избирательной кампании.
Накануне СМИ сообщили, что федеральная часть списка «Единой России» впервые с 2007 года может состоять из нескольких человек, а не из одного. Решения ещё не приняты, однако не во всех вариантах присутствует председатель партии Дмитрий Медведев. Таким образом, он может быть и не включён в этот список.