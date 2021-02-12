Медведев опубликовал подборку фотографий с фонарями

https://static.news.ru/photo/1cd2195c-6eea-11eb-be36-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Зампред Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал подборку фотографий с уличными фонарями. В этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального выходят на акции с фонарями.

Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег, — написал он в Instagram.

Пост содержит три фотографии с заснеженными фонарями. В комментариях у него спросили, не намекает ли он на что-то, а также тепло ли он оделся.

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.