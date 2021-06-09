Медведев оправдал повышение пенсионного возраста

https://static.news.ru/photo/a85c56e4-c936-11eb-afae-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста было оправданным, хоть и непростым. Об этом он рассказал на совместном заседании высшего и генерального советов партии, передаёт ТАСС.

Это было крайне непростое решение, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны, — сказал политик.

По его словам, другие страны ввели подобные меры раньше России. Он назвал ЕР ответвлённой политической силой, так как она осознанно пошла на этот шаг. Медведев отметил действия партии по защите людей предпенсионного возраста, такие как введение уголовной ответственности за отказ принимать их на работу.

Закон о поднятии пенсионного возраста был принят в 2018 году. До 2028 года он будет повышен до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Президент Владимир Путин говорил, что ему не нравится идея о повышении пенсионного возраста, но обещал рост пенсий в связи с реформой. Изменения в законодательстве вызвали негативную реакцию россиян: люди подписывали петиции и выходили на митинги против изменений. Однако решение было принято и подписано главой государства.

В апреле депутаты внесли в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.