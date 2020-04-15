Медведев охарактеризовал ситуацию в экономике

https://static.news.ru/photo/baf37bf2-7f36-11ea-b8e4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс — то есть просто ничего нет, — цитирует его ТАСС.

Медведев добавил, что с этой ситуацией столкнулись многие страны, не только Россия, и ответ придётся готовить всем. По его мнению, этот ответ «уже частично реализован» решениями, принятыми президентом РФ Владимиром Путиным.

Как писал NEWS.ru, Медведев рассказал, что россиянам нужно быть готовыми к любому развитию событий в ситуации с пандемией коронавируса.