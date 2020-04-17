Медведев оценил российскую систему здравоохранения в борьбе с COVID-19

Российская система здравоохранения успешно борется с распространением коронавирусной инфекции в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Наша медицина всегда предполагала довольно активное использование больничных возможностей — большое количество мест в больницах, — отметил политик.
По его словам, многие говорили о «несовременной системе» здравоохранения в РФ. Однако именно она в такой непростой момент позволила быстро развернуть большое количество инфекционных коек,
По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.
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