Медведев оценил российскую систему здравоохранения в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/87067a50-80b8-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Российская система здравоохранения успешно борется с распространением коронавирусной инфекции в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Наша медицина всегда предполагала довольно активное использование больничных возможностей — большое количество мест в больницах, — отметил политик.

По его словам, многие говорили о «несовременной системе» здравоохранения в РФ. Однако именно она в такой непростой момент позволила быстро развернуть большое количество инфекционных коек, передаёт РИА Новости.

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.