https://static.news.ru/photo/aaf7b87c-3610-11ea-859d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев процитировал писателя Антона Чехова, рассуждая о завершении длинных новогодних выходных. Он попросил «не забывать о том, что по поводу такого рода праздников говорили классики».

Классик в своё время высказался о такой «чепухе», как Новый год, и «глупости» тех, кто ему радуется. Автор отметил, что радоваться этому «нелепо и недостойно человеческого разума».

Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство, — приводит РИА Новости цитату, зачитанную Медведевым на церемонии награждения журналистов премиями правительства за достижения в области СМИ в 2019 году.

Продолжая зачитывать написанное Чеховым, глава кабмина отметил, что «не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».

После этого Медведев заявил, что «на этих оптимистических словах» хотел бы пожелать «весёлого Старого Нового года». Он также напомнил, что 13-го числа праздники заканчиваются.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, премьер-министр назвал ключевым качеством для журналиста наличие совести. Он подчеркнул, что профессионализм нельзя измерять «принадлежностью к той или иной корпорации, структуре, отношению к государству, частному бизнесу».