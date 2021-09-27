Медведев оценил идею об обязательном голосовании

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского сделать голосование на выборах обязательным для россиян и установить ответственность за уклонение от него. В интервью RT он усомнился в том, что российские власти пойдут по такому пути.

Медведев отметил, что в ряде стран существует ответственность за отказ от участия в выборах. В одних уклоняющимся от голосования грозят штрафы, в других — уголовное наказание.

Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути, — сказал политик.

Он добавил, что на переднем плане должно быть удобство голосования. По словам Медведева, в обозримом будущем у россиян должна быть возможность выбирать между традиционным способом волеизъявления и дистанционным. В дальнейшем же эта процедура как в России, так и во всём мире перейдёт в онлайн.

Ранее Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в Госдуму. Он заявил, что ему «вообще плевать на такие заявления», а также подчеркнул, что у России есть собственные законы и государственный суверенитет на всей территории.