Медведев объяснил свой отказ от участия в выборах в Госдуму

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев не стал выдвигать свою кандидатуру на прошедших выборах в Госдуму, хотя некоторые эксперты предполагали, что он может стать её председателем. В интервью RT он заявил, что отказался от участия в них, поскольку для бывшего главы государства занимать данный пост «не очень правильно».

Медведев рассказал, что в начале своей карьеры мечтал заниматься законотворчеством в Госдуме. Однако судьба распорядилась так, что сначала он стал президентом страны, а затем занял пост главы правительства.

По его словам, работа в Госдуме требует согласования интересов, достижения компромиссов между разными людьми и фракциями и вестись она должна, «не опираясь на прежние должности».

Я просто исходя из этого могу сказать, что мне представляется — во всяком случае сейчас, — что для бывшего главы государства это не очень правильно в силу вполне понятных причин, — объяснил Медведев.

Он добавил, что у экс-президентов не так много возможностей для продолжения карьеры. В ряде стран бывшие главы государств никаких госдолжностей не занимают, а занимаются общественной деятельностью или образовательной.

Ранее Медведев оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сделать голосование на выборах обязанностью для россиян и ввести наказание за уклонение от него. Он отметил, что в ряде стран существует такая практика. Однако усомнился, что Россия пойдёт по такому пути.