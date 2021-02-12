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Медведев объяснил публикацию фото с фонарями в день акции за Навального

09:14, 15 февраля 2021 44
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил подписчику, почему 14 февраля выложил в Instagram подборку фотографий с уличными фонарями.

Дело в том, что в этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального проводили по всей стране акцию в его поддержку с включенными на гаджетах фонариками.

На снимках Медведева уличные фонари тоже включены. В комментариях к посту бывшего президента его спросили, не пытался ли он таким образом поучаствовать в акции.

Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты, — ответил Медведев, сопроводив комментарий смайликами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампред Совбеза опубликовал три снимка, пояснив, что такой была настоящая зима с морозом и снегом в феврале 2021 года.

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