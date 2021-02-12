Медведев объяснил публикацию фото с фонарями в день акции за Навального

https://static.news.ru/photo/a404a8b4-6f57-11eb-97e1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил подписчику, почему 14 февраля выложил в Instagram подборку фотографий с уличными фонарями.

Дело в том, что в этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального проводили по всей стране акцию в его поддержку с включенными на гаджетах фонариками.

На снимках Медведева уличные фонари тоже включены. В комментариях к посту бывшего президента его спросили, не пытался ли он таким образом поучаствовать в акции.

Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты, — ответил Медведев, сопроводив комментарий смайликами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампред Совбеза опубликовал три снимка, пояснив, что такой была настоящая зима с морозом и снегом в феврале 2021 года.