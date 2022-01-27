Медведев объяснил бессмысленность локдауна

Дмитрий Медведев заявил, что вводить в России локдаун в нынешних условиях бессмысленно. Это объясняется постоянным появлением новых штаммов коронавируса, пишет РИА Новости.

И если в начале пандемии локдаун ещё сыграл свою положительную роль, остановив стремительное распространение коронавируса, то сейчас карантин просто бесполезен, даже несмотря на высокий рост заболеваемости. Поэтому, например, не объявляется локдаун в Москве, хотя столица лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом.

Зампред Совбеза пояснил, что невозможно всех запереть по квартирам на две недели и ждать, пока вирус умрёт, потому что он живёт только в человеческой среде.

Но это сделать невозможно. Во-первых потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди просто будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам. На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан, — пояснил Медведев.

Однако политик тут же оговорился, добавив, что никогда нельзя говорить «никогда». В условиях пандемии вполне можно допустить ситуацию, когда появится высококонтагиозный, высокопатогенный штамм настолько опасный, что «опаснее некуда».

И в этом случае приходится объявлять, что вешается замок, — добавил зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что московские власти не введут локдаун на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Действующих мер вполне достаточно. На решение мэрии о принятии новых ограничительных мер влияет количество госпитализаций.