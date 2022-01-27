Медведев обвинил внешние силы в подготовке беспорядков в Казахстане

Беспорядки в Казахстане в начале января были частью стандартного сценария цветной революции, который использовался на Украине, сообщил в интервью РИА Новости и другим российским СМИ зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, речь шла о попытке террористического захвата власти, о чём заявил впоследствии и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Совершенно очевидно, что это единое лекало, калька и что всё это было подготовлено в том числе и внешними игроками, — сказал Медведев.

При этом Медведев отметил, что в России нет никаких предпосылок для подобного рода событий, так как голосование в поддержку поправок в Конституцию и голосование на выборах свидетельствует о том, что большинство граждан разделяет курс, проводимый властью и президентом страны.

С другой стороны, у нас эффективное государство <...> которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства, — сказал он.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.