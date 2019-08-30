https://static.news.ru/photo/6161f0f8-cb4c-11e9-9673-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Программу расселения ветхого и аварийного жилья в России будут продлевать и, по возможности, расширять. Об этом во время рабочей поездки в Астраханскую область заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области пожаловался премьеру на острую проблему с ветхим и аварийным жильём в регионе, передаёт ТАСС .

Эта проблема, действительно, исторически существует у нас во многих регионах, и в Астраханской области в том числе. Более того, здесь у вас объём так называемого ветхого и аварийного жилья даже выше, чем во многих других регионах страны. Естественно, та программа, которая реализуется, мы её продлеваем и, по мере сил, будем её и расширять, — пообещал Бабушкину Медведев.

Врио губернатора, в свою очередь, раскрыл масштабы проблемы. По словам Бабушкина, до 2017 года ветхими были 180 многоквартирных домов с жилплощадью 44 тысячи кв. м. Позднее прибавилось ещё 39 домов, которые необходимо расселять.

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить программу расселения из аварийного и ветхого жилья.

До этого вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что до конца 2019 года должен быть принят документ, который законодательно разграничит ветхое и аварийное жильё, а также определит механизмы его расселения.