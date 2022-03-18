Медведев назвал условия продолжения работы западных соцсетей в России

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев призвал в своём Telegram развивать собственные соцсети на фоне возможного признания экстремистской компании Meta, которой принадлежат популярные соцсети Facebook и Instagram. По его словам, западным медиа придётся на деле доказать независимость и доброе отношение к России и её гражданам, чтобы продолжать работу на российском рынке.

Руководители отдельных интернет-ресурсов <...> живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам. <...> Они построили империю и вовлекли в неё миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений, — заявил Медведев.

Он также отметил, что соцсети компании Meta в последнее время наполнились «фейками» о России и её действиях на Украине, осуждать которые вплоть до пожеланий смерти российским военным теперь официально разрешено. О недружественном характере социальных медиа свидетельствует и блокировка на YouTube каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», а также отказ удалить ложную информацию или разблокировать те или иные ресурсы.

Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя. Собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае. <...> Будем и дальше поддерживать их, — заключил замглавы Совбеза.

14 марта Роскомнадзор начал блокировку принадлежащей компании Meta соцсети Instagram. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.

В связи с действиями американской платформы Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Заявление будет рассмотрено 21 марта в Тверском суде Москвы.