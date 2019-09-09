https://static.news.ru/photo/339998e0-d30a-11e9-9eed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия предложила ООН поощрять начинающих учёных молодёжной Нобелевской премией. Размер выплаты составит $250 тысяч, если ЮНЕСКО одобрит заявку Москвы, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политик выразил надежду, что секретариат международной организации согласится с инициативой Кремля. Новая премия, если её официально утвердят, получит имя выдающегося русского химика Дмитрия Менделеева, пишет ТАСС .

Сейчас молодым исследователям вручают премию Мишеля Батисса по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Награду учредили в 1989 году. Ежегодно десять специалистов становятся обладателями суммы до $5 тыс. для финансирования разработок в области экосистем, природных ресурсов и биологического разнообразия.

Ранее News.ru сообщал, что российский политолог Станислав Белковский предложил наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира. При этом, по его мнению, инициатором номинирования должен стать последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.