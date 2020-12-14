Медведев назвал первые дни пандемии «страшным голливудским фильмом»

https://static.news.ru/photo/f7adfea2-3e10-11eb-b7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Первые дни после начала пандемии COVID-19 напоминали сценарий страшного голливудского фильма, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе социального форума партии.

По его словам, необходимо обобщить все предложения, прозвучавшие на мероприятии, а затем выступить с соответствующими законодательными инициативами. Председатель партии «Единая Россия» также отметил, что часть решений потребует дополнительных финансовых затрат.

Я вспоминаю первые дни после начала пандемии, когда мы с товарищами обсуждали, что и как делать, и возникла идея того, что надо просто включиться в эту работу. Тогда было непривычно, потому что вообще всё, что случилось, казалось сценарием из какого-то страшного голливудского фильма, — подчеркнул Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Власти Москвы, в целях тестирования механизма массовой вакцинации, с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

Ранее NEWS.ru писал, что работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг могут записаться на вакцинацию против коронавируса с 14 декабря.