Первым заместителем министра просвещения России назначен Павел Зенькович. Соответствующее распоряжение издал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Назначить Зеньковича Павла Станиславовича первым заместителем министра просвещения РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в распоряжении, обнародованном на
сайте правительства.
До этого Зенькович был статс-секретарём — замминистра просвещения России.
Как писал News.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Ростехнадзора.