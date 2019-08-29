Павел Зенькович Павел Зенькович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первым заместителем министра просвещения России назначен Павел Зенькович. Соответствующее распоряжение издал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Назначить Зеньковича Павла Станиславовича первым заместителем министра просвещения РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в распоряжении, обнародованном на сайте правительства.

До этого Зенькович был статс-секретарём — замминистра просвещения России.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Ростехнадзора.

News.ru в соцсетях