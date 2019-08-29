Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журнал Economist составил рейтинг безопасности, в который были включены 60 городов мира. Российская столица заняла 37-е место в общем списке.

Хуже всего в Москве обеспечивается цифровая безопасность — по этому показателю город лишь 54-й в рейтинге, сообщается на сайте издания. Лучшим показателем для российской столицы стало здравоохранение, по которому она...