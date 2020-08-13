Общество

Медведев напомнил, что борьба с COVID-19 ещё не закончена

15:50, 13 августа 2020
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Новгородской области прокомментировал результаты борьбы с коронавирусом в стране. По его словам, в этой сфере осталась масса проблем, борьба ещё не закончена.

Тем не менее то, что было сделано в масштабах страны и у вас в Новгородской области, показывает, что нам всё-таки удалось минимизировать те проблемы, которые изначально были исключительно большими, — сказал Медведев.

Он также напомнил, что впереди ждёт осенний периодом, но благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, активной работе над лекарствами и вакцинами, можно ожидать хороших результатов.

В свою очередь губернатор региона Андрей Никитин отметил, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом не закончилась, сейчас она стала управляема и понятна. Он подчеркнул, что пиковые значения в регионе пройдены, и сегодня в день заболевают порядка 17-20 человек, в то время как на пике было более сотни заболевших в день, пишет РИА Новости.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество случаев заражения превышает 20,2 млн. Выздоровели более 12,5 млн человек, скончались — свыше 641 тысячи. Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где насчитывается более 5 млн заболевших. На втором и третьем местах — Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (2,3 млн). В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.
 
В России общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 716,3 тысячи человек. Число заразившихся с начала пандемии возросло до 907,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 124 человека. Всего в России от коронавируса скончались 15,3 тысячи заболевших, сообщал NEWS.ru.

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