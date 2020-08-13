Медведев напомнил, что борьба с COVID-19 ещё не закончена

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Новгородской области прокомментировал результаты борьбы с коронавирусом в стране. По его словам, в этой сфере осталась масса проблем, борьба ещё не закончена.
Тем не менее то, что было сделано в масштабах страны и у вас в Новгородской области, показывает, что нам всё-таки удалось минимизировать те проблемы, которые изначально были исключительно большими, — сказал Медведев.
Он также напомнил, что впереди ждёт осенний периодом, но благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, активной работе над лекарствами и вакцинами, можно ожидать хороших результатов.
В свою очередь губернатор региона Андрей Никитин отметил, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом не закончилась, сейчас она стала управляема и понятна. Он подчеркнул, что пиковые значения в регионе пройдены, и сегодня в день заболевают порядка 17-20 человек, в то время как на пике было более сотни заболевших в день,
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