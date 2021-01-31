Медведев допустил перевод школьников на четырёхдневное обучение

https://static.news.ru/photo/f66ab288-644e-11eb-ab45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допускает, что в отдалённой перспективе школы в стране смогут перейди на четырёхдневную учебную неделю. Для этого, по его мнению, необходимо сначала разработать соответствующую концепцию и методику образования.

Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда учился шесть дней, все десять классов. Но так было в советские времена, а потом всё уложили в пять дней. Мы сейчас говорили о том, что рабочая неделя может быть четырёхдневной. Мы не знаем, может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня, — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он добавил, что Минпросвещения и Рособрнадзор должны с особым вниманием следить за тем, чтобы система образования не давила на учащихся, которые вернулись за парты после долгого перерыва — вынужденных каникул и длительного срока дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса.

Они (ведомства. — NEWS.ru) должны за всем этим следить. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем. Сейчас, в период пандемии, на мой взгляд, очевидно, есть проблема, на которую нужно профессиональному сообществу обратить внимание. Об этом недаром сигнализируют родители, — подчеркнул Медведев.

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве просвещения РФ опровергли слухи о планах ввести в школах шестидневную учебную неделю. В ведомстве подчеркнули, что утверждение учебного плана и графика относится к полномочиям каждой конкретной школы, а общих нормативов на этот счёт нет.