Медведев допустил, что удалёнка вместо исключения станет нормой

https://static.news.ru/photo/a6d3d4b6-7b10-11ea-becb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Эпидемия коронавирусной инфекции фактически вносит изменения в трудовое право. Она делает работников более независимыми от работодателей, считает зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Пандемия заставляет пересмотреть давно известные юридические конструкции, заявил он на пленарном заседании Санкт-Петербургского юридического форума, который проходит в дистанционном режиме.

Долгие годы наше трудовое право в любых странах исходило из того, что работник находится в определённом смысле под властью работодателя. Теперь этого нет, во всяком случае в значительной степени, — цитирует Медведева «Интерфакс».

Политик отметил, что баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях «в целом меняется». В связи с этим встает вопрос о том, превратится ли удалённая занятость из исключения в норму. Если это произойдет, сотрутся те грани между наёмным трудом и договором подряда, а также перестанет иметь прежнее значение понятие рабочего времени, предположил Медведев. Следовательно, сотрудники сами будут нести ответственность за безопасность и комфорт своего рабочего места.

Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что «это очень существенные вопросы для десятков, сотен миллионов людей на нашей планете».

Ранее стало известно, что в марте по всей России число вакансий удалённой работы увеличилось на 71% по сравнению с февралём. По этому случаю NEWS.ru рассказывал, какие профессии выживут на удалёнке в случае продления режима самоизоляции до лета.