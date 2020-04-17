Медведев дал совет, как получать удовольствие в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/6f38c000-80c1-11ea-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян в период пандемии оставаться дома и получать удовольствие от чтения книг, просмотра фильмов и общения с близкими людьми.

Получать удовольствие от общения с близкими, от чтения книг, просмотра телевизионных программ, фильмов. От всего того, что нас окружает в домашних условиях, — цитирует РИА Новости рекомендации Медведева.

Как писал NEWS.ru, Медведев назвал безответственными рассуждения людей, которые считают, что их может не затронуть коронавирус или он пройдёт у них в лёгкой форме. Он напомнил, что люди могут заражаться в скрытой форме и не чувствовать этого, гулять, встречаться с родственниками, распространяя вирус среди других людей, которые менее устойчивы к нему. Медведев подчеркнул, что нужно думать не только о себе, но и об окружающих.